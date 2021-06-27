Кандидати у канцлери ФРН від Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет і від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц не вважають за можливе набуття Україною найближчим часом членства в ЄС та НАТО. Про це вони заявили в ефірі телеканалу ARD, пише «Укрінформ».

В ефірі телеканалу ARD політики відповіли на запитання від президента України Володимира Зеленського, який цікавився в них, чи «не втомилась Європа так довго ховатися» від питання про членство України в ЄС і в НАТО і чи не треба вже перейти до конкретних кроків.

Зокрема Шольц сказав, що наразі Брюссель стоїть перед необхідністю завершити процес інтеграції з Західними Балканами, що триватиме багато років. До того ж, на його думку, спочатку потрібно реформувати сам ЄС, адже всім відомо, як важко досягати рішень в колі навіть 27 членів.

На переконання кандидата-есдека з Києвом нині треба встановити взаємини тісного партнерства. При цьому стосовно перспективи членства України в НАТО, то «питання не стоїть» зараз на порядку денному, і додав, що «треба бути чесними та реалістичними».

Лашет своєю чергою погодився, що «членство в ЄС можна легко обіцяти, але реальність інша». Він звернув увагу на те, що в такому разі мають діяти однакові закони як у Берліні, так і в маленькому містечку на сході України, що у найближчій перспективі неможливо.

«Я не бачу можливості, щоб 27 країн наразі були в змозі прийняти таку велику країну, як Україна. Теоретично – «так», але в реальності – «ні», – сказав він, уточнивши, що Берлін підтримує Україну та робить все з точки зору забезпечення безпеки України.

При цьому він назвав «неправильним» розглядати можливість постачання зброї Україні, адже «це дискредитує позицію Німеччини як члена Нормандського формату, Мінського процесу», оскільки в такому разі Німеччина, мовляв, стає учасником конфлікту.

Як інформував ZAXID.NET, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Німеччина відмовляє Україні в озброєнні, оскільки більшість німців вважають Східну Європу – особливою частиною світу, де немає бути ні німецької зброї, ні німецьких солдатів.