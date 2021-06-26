Щоб змінити думку в питанні надання зброї Україні, потрібна більшість в Бундестазі та німецькому уряді, розповідає Анка Фельдгузен

Німеччина відмовляє Україні в озброєнні, оскільки більшість німців вважають Східну Європу – особливою частиною світу, де немає бути ні німецької зброї, ні німецьких солдат. Про це розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

«Для Німеччини історично Східна Європа – особлива частина світу, ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде. Ця ідея ніби в ДНК німців. І є дуже мало моїх співвітчизників, які, як я, бачили тут війну. Я теж була так вихована, але я бачу тут: якщо країни не грають за правилами, у нас знову є війна, і треба захищатися», – зазначила вона.

Вона розповіла, що вже говорила на цю тему із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Однак, як зазначила посол, кожен залишився при своїй думці.

Саме питання поставки Україні зброї дуже складне для Німеччини, розповіла Фельдгузен. Однак, щоб змінити думку в цьому питанні потрібно знайти більшість і в Бундестазі, і в німецькому уряді.

Німецька зброя для України: коротко про головне

Ще в квітні Україна попросила в Німеччини надати їй сучасну оборонну зброю, за допомогою якої вона би змогла захистити узбережжя в разі нападу Росії.

Йдеться про боєголовки для протикорабельних ракет SeaSpear, зенітні знаряддя GDM-008 Millennium, а також безпілотні підводні системи SeaCat і SeaFox для виявлення і знешкодження морських мін.

Ідею в Німеччині зустріли неоднозначно. Проти надання Україні зброї виступив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас. Водночас міністр оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що «відкрита» до обговорення.