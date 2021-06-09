Німеччина не буде постачати зброю Україні, оскільки такі поставки «могли б поставити хрест на ефективності нормандського формату». Про це на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

За його словами, Україна може бути впевнена, що Німеччина залишиться найбільшим донором, якщо мова йде про підтримку реформ, а також послідовно виступатиме на підтримку суверенітету і територіальної цілісності.

«Що стосується поставок зброї, я говорив, що коли ми дзвонили (міністру закордонних справ Росії, – ред.) Лаврову, щоб вплинути на зустріч в нормандському форматі ... Якби я сказав під час телефонної розмови, що ми будемо поставляти зброю стороні конфлікту, то ця розмова була б дуже короткою», – зазначив Маас.

У свою чергу Кулеба зазначив, що немає жодного міжнародного правила, яке б обмежувало Україну в закупівлях зброї за кордоном.

«Ми є відповідальним учасником міжнародних механізмів. Немає і ніякої юридичної заборони в законодавстві Німеччини, яка не дозволяє продавати зброю Україні. Україна - це держава, яка захищається, вона не використовує зброю, щоб захоплювати територію. Тому ми розуміємо, що рішення Німеччини є політичним», – підкреслив Кулеба.

Повідомлялось, що Україна звернулася до Німеччини з проханням надати сучасні зразки оборонного озброєння, за допомогою якого могла б захистити узбережжя Чорного моря в разі збройної агресії РФ.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон та Берлін зараз ведуть перемовини щодо можливого відшкодування Україні втрат, яких вона зазнає через запуск «Північного потоку-2».

Йдеться про боєголовки для протикорабельних ракет SeaSpear, зенітні знаряддя GDM-008 Millennium, а також безпілотні підводні системи SeaCat і SeaFox для виявлення і знешкодження морських мін.

Прохання аргументується тим, що після перекидання російських військ до українських кордонів і їх раптового «відведення», українське узбережжя Чорного моря залишається можливою мішенню для вторгнення РФ.

У відповідь МЗС Німеччини заявило, що конфлікт на сході України «може бути вирішений тільки політичними засобами».