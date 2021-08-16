Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Порядку підготовки пропозицій і попереднього розгляду кандидатур на призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій. Відповідний указ, яким вносяться зміни в указ президента від 4 серпня 2006 року № 675, Зеленський підписав 13 серпня. Він стосується лише кандидатів на посади голів районних та міських державних адміністрацій.

Так, тепер пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів районних і міських державних адміністрацій повинні містити копію «державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що підтверджує відповідний рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови».

Нагадаємо, єдиною державною мовою в Україні є українська. 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», низка положень якого починала впроваджуватися у дію поступово.

16 липня 2021 року набула чинності частина мовного закону про трансляцію усіх фільмів та серіалів на телебаченні державною мовою. Утім, низка телеканалів ці положення вже порушили.