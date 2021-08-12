Частина обкладинки першого паперового українськомовного номера журналу НВ

Український журнал НВ (раніше – «Новое время» з 12 серпня виходитиме лише українською мовою, повідомив його головний редактор Віталій Сич. Раніше цей журнал виходив друком лише російською, а його матеріали, перекладені українською, можна було читати лише на сайті.

«Кілька місяців тому назад я публічно оголосив, що на День Незалежності часопис НВ перейде на українську. Обіцяли – робимо. Навіть, трохи раніше», – написав Сич у ніч на четвер, 12 серпня.

За його словами, перед переходом журналу з російської на українську необхідно було вирішити два питання.

«Перше – чи всі в редакції справді можуть писати українською – без дурнів і надмірного патріотизму. Якщо так, то доведеться писати на доволі складні теми іншою мовою щотижня багато років. Хоча, до сьогодні ми писали російською. Але більшість людей сказали так, ми можемо українською. Деякі відповіли, що їм буде важче, але вони здолають мовний бар’єр», – розповів Сич.

Друге питання, яке хвилювало редакцію, було пов’язано з комерційною складовою, адже перехід на українську міг відштовхнути деяких читачів.

«Ми опитали наших передплатників і лише 20% – менш, аніж я очікував – відповіли, що напевно не продовжать передплату, якщо ми змінимо мову. Прикро, але з цим ми можемо впоратися», – заявив головний редактор тижневика НВ.

Також Сич, який працює у видавничій сфері 17 років, заявив, що для нього це теж виклик, адже до цього він працював у журналах, які друкувалися російською або англійською.

Що відомо про журнал НВ

Суспільно-політичний Журнал «Новое Время» і відповідний сайт навесні 2014 року створили журналісти, які впродовж 2003-2013 років працювали над українським російськомовним журналом «Корреспондент» (його також очолював Віталій Сич). Інвестором проекту став чеський бізнесмен Томаш Фіала, голова української інвестиційної компанії Dragon Capital та президент Європейської Бізнес Асоціації. Журнал виходить щочетверга.

Українськомовна версія сайту НВ з’явилася у серпні 2015 року. Утім, з’ясувалося, що насправді українськомовна версія сайту – це машинний переклад з російської[2] з подальшим редагуванням.

Цифрова українськомовна версія журналу НВ почала виходити з 2016 року. Керівництво видання стверджує, що для журналу текст перекладають «живі люди», а не машини.

22 грудня 2018 року з видання звільнилась уся команда журналістів бізнес-блоку. Віталій Сич пояснив це спільним рішенням через залучення журналістів до сторонніх проектів. 26 грудня вийшов «відкритий лист українських журналістів», у якому журналісти звинувачували Томаша Фіалу у перетворенні видання на майданчик для джинси й замовних статей. Сам Фіала відповів, що не бачить сенсу коментувати анонімні повідомлення.