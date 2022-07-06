Олаф Шольц та міністри його уряду в німецькому парламенті, 6 липня 2022

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що федеральний уряд поки не може конкретизувати гарантії безпеки, які готовий надати Україні, й вони повинні обговорюватися із союзниками в Північноатлантичному Альянсі.

Відповідаючи на запитання депутатів Бундестагу в середу, Шольц заявив, що Німеччина дотримується наданої раніше обіцянки долучитися до гарантій безпеки України, але про автоматичну військову допомогу в разі нападу не йдеться, пише SZ.

Він додав, що конкретні гарантії наразі обговорюються з країнами-партнерами й Україною, але, за словами німецького канцлера, очевидно, що вони не можуть бути «такими, які відповідають статті 5 Вашингтонського договору». Нагадаємо, ця стаття передбачає військовий захист з боку країн-членів НАТО у разі нападу на будь-яку країну, яка входить до Північноатлантичного альянсу.

Шольц лише додав, що гарантії безпеки України мають бути «пристосовані до конкретної ситуації» і, наприклад, передбачати «високоефективні санкції» проти Росії.

Нагадаємо, про гарантії безпеки для України вперше заговорили ще наприкінці березня за результатами українсько-російських мирних переговорів у Стамбулі. Тоді Київ був готовий відмовитися від планів вступу до НАТО. А замість цього пропонувалася модель, за якою низка держав світу (не лише західні країни, але й Росія і Китай) дають Україні гарантії безпеки. При цьому без дозволу цих гарантів безпеки Україна навіть не могла проводити військові навчання.

Пізніше стало відомо, що США пропонують Україні замість гарантій безпеки «безпекові запевнення», які, на відміну від гарантій безпеки, не є аналогічними 5 статті НАТО про колективну оборону.