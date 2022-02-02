Масштабний ремонт вулиці Трускавецької почали ще у 2016 році. Тоді відновили частину дороги від Кульпарківської до Івана Пулюя. Решту робіт планували провести у 2021 році, проте пандемія внесла свої корективи в бюджет, а тому кошти виділили лише на розробку проектно-кошторисної документації, яка вже пройшла експертизу.

Проектом передбачені широкі хідники, велосипедні доріжки, озеленення, паралельне паркування вздовж вулиці. А для безпеки пішоходів – контрастне освітлення та острівці безпеки на нерегульованих пішохідних переходах. Для перерозподілу потоків на ключовому перехресті вул. Кн. Ольги – Трускавецька проектанти запропонували влаштування кільця, що дасть змогу «заспокоїти» рух в зоні перехрестя, що в підсумку, знову ж таки, – підвищить безпеку руху усіх його учасників.

Однак втілення цього проекту відтермінувалось, оскільки депутатська комісія фінансів та планування бюджету не передбачила коштів на ці роботи на 2022 рік.

«Тих десятків мільйонів гривень, що потребує цей проект, у нас немає і бути не може. У нас є розпочаті ремонтні роботи в школах і незавершені роботи, в нас є лікарні, які вкрай необхідно зараз зробити, в нас є дороги, ремонт яких затягнувся, через що виникають серйозні затори. У нас є маса інших проблем, які потребують негайних капіталовкладень», – каже голова бюджетної комісії ЛМР Наталія Шелестак.

Зараз же на невідремонтованій ділянці вулиці Трускавецької – справжнє лихо для водіїв. Ті, кому доводиться тут їздити, кожного разу з острахом долають ділянку, гадаючи, як краще оминути всі ями та вибоїни.

«Тут в день проїжджає мабуть машин 500 або більше. Трафік великий. Дорогу хоча би розрівняти, якщо про капітальний ремонт не йдеться, бо їхати неможливо. Дивлюсь лише, щоб не зачепити чимось. Тут позашляховиком їхати і то важко. Стан дороги жахливий», – ділиться враженнями водій Назар.

Не схвалює рішення депутатської бюджетної комісії і депутат ЛМР Андрій Шевців.

«Трускавецька – це вулиця, що дає можливість виїхати на роботу мешканцям вулиці Наукової, Івана Пулюя, Кульпарківської, Академіка Підстригача, Тролейбусної. Крім цього, це перша на в'їзді в місто вулиця. І вона є з'єднанням між Кульпарківською та Стрийською», – каже він.

Ще однією причиною, чому з ремонтом зволікають, є будівництво житлового комплексу неподалік. Бо вантажівки, які регулярно їздять туди Трускавецькою, все одно знищили б відновлене покриття. Тому наразі йдеться хіба що про звичайний поточний ремонт, який хоч трохи спростить проїзд цією ділянкою для водіїв.

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