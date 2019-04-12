41-річний капітан поліції пробіжить Львівський півмарафон у бронежилеті

Зореслав Каїнський служить у батальйоні спецпризначення «Львів»

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 13:203200

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41-річний капітан поліції пробіжить Львівський півмарафон у бронежилеті
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Зореслав Каїнський має звання капітана поліції, з 2014 року служить у батальйоні спецпризначення «Львів»

У неділю, 14 квітня, боєць батальйону спецпризначення «Львів» Зореслав Каїнський пробіжить 21 км у бронежилеті у рамках «Run the World. Львівський напівмарафон» та встановить рекорд України. Вага бронежилету становить 8,5 кг.

41-річний Зореслав Каїнський розповів ZAXID.NET, що спортом він займається не професійно уже близько 10 років. Раніше займався змішаними єдиноборствами, а останні два роки – бігом. Чоловік уже бігав два напівмарафони у Львові та повний марафон у Києві (42 км).

«Бронежилет – це певна мотивація. Уже втрачалась цікавість просто бігати, хочеться чогось нового. Це також пов’язано з моєю професійною діяльністю, бо на Сході ми несемо службу в бронежилеті. Захотілось випробувати себе», – сказав ZAXID.NET Зореслав Каїнський.

14 квітня до Львова приїдуть представники Книги рекордів України та зафіксують встановлений Зореславом Каїнським рекорд.

Чоловік має звання капітана поліції, з 2014 року служить у батальйоні спецпризначення «Львів» та постійно їздить на Схід.

Нагадаємо, що через проведення напівмарафону у неділю більшість маршрутів громадського транспорту будуть змінені, або ж частково не курсуватимуть.

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До теми

У неділю через півмарафон у Львові змінять більшість маршрутів громадського транспорту ZAXID.NET
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