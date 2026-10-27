Навіть найкращий рецепт квашення розчарує, якщо взяти неправильну капусту

Щоб квашена капуста вийшла соковитою, хрусткою та смачною, важливо правильно вибрати овоч. Навіть дотримання рецепта не гарантує бажаного результату, якщо взяти невідповідний качан. УНІАН розповідає, на що звернути увагу перед приготуванням.

Яку капусту краще брати для квашення?

Визначити, чи підходить качан для такої закуски, допоможуть кілька простих ознак:

Колір. Качан повинен мати біле листя, оскільки такий відтінок свідчить про стиглість. Молода зелена капуста добре підходить для салатів, але у квашеному вигляді буде несмачною.

Смак. Зніміть один із верхніх листків і спробуйте. Він має бути солодкуватим, соковитим і хрустким. Зів’ялі качани під час квашення розпадуться, а надто гіркі дадуть неприємний присмак.

Щільність. Найкраще обирати тверду на дотик капусту з пружним листям. Листя має ламатися з хрускотом, а не прогинатися.

Форма. Бажано купувати не ідеально круглі качани – вони зазвичай соковитіші.

Для квашення найкраще підходять сорти капусти «Слава», «Мегатон» і «Харківська зимова». Вони соковиті та мають високий вміст цукру, що сприяє бродінню.