Пацієнт Любомир Парохоняк (справа) з кардіохірургом Романом Домашичем

58-річний хірург з Івано-Франківщини Любомир Парохоняк звик рятувати життя інших і не думав, що сам стане пацієнтом. Тож коли під час профілактичного УЗД серця в нього виявили вроджену ваду аортального клапана та аневризму аорти – це його приголомшило. Як лікар він розумів, що аневризма (патологічне розширення судини) може розірватися будь-якої миті і зрештою призвести до смерті.



Перед ним постав складний вибір: спостерігати за станом, ризикуючи розривом аневризми та життям, або ж погодитися на планову відкриту операцію. Зрештою пацієнт наважився на втручання, але хотів, щоб його виконали малоінвазивно. А це був виклик для кардіохірургів. Якщо при відкритій операції у них є доступ близько 18 см, то при малоінвазивній – 5-6 см. До того, таку операцію малоінвазивним способом вони ще не проводили, повідомили у лікарні.

«Під час втручання необхідно виділити дугу аорти та повністю мобілізувати її гілки, повністю зупинити кровообіг, підключити апарат штучного кровообігу та забезпечити селективну перфузію головного мозку. Після цього виконати протезування дуги аорти та переключення її гілок у судинний протез. Це найвищий рівень складності в кардіохірургії», – каже керівник Центру серця та судин Роман Домашич.



Зваживши всі ризики і бажання пацієнта, команда обрала менш травматичний варіант. Кардіохірурги розуміли, що з такого доступу технічно це буде дуже складне втручання, але для пацієнта це буде менш травматично.

Кардіохірурги з міні-доступу успішно провели заміну аортального клапана, висхідної аорти та дуги аорти з реімплантацією її гілок і частково низхідної аорти. І вже на п’ятий день після операції пацієнт повернувся додому. І каже, що якби не пов’язка, навіть не відчув би, що переніс складну операцію. І хоче якнайшвидше повернутися до своєї роботи з порятунку хворих.