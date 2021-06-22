Карпатський йогурт як секрет довголіття

Кожен певно зустрічав бабусю чи дідуся в карпатських селах, що активно ходять у гори, збирають чорницю, а своєю щоденною енергією та силою позмагаються ще зі своїми онуками. В чому їхній секрет?

За словами науковців з інституту геронтології НАМНУ, більшість українських довгожителів мешкають саме на західній Україні. Головними факторами, що позитивно впливають на тривалість життя називають гірське повітря, традиції та віру, а також активний спосіб життя і харчування.

Карпатці вживають багато свіжих овочів та фруктів з власних господарств. М'ясо зазвичай є основною стравою на свята, а от під час буденного періоду року головним джерелом білка є молочні та кисломолочні продукти.

До унікальних місцевих карпатських сирів належать бринза, будз і вурда. Кожен з них має свої особливості приготування та неповторний багатий смак.

Серед кисломолочних напоїв є кисляк – кефір домашнього приготування, сироватка – залишок рідини з виробництва домашнього сиру, жентиця – залишок після утворення вурди, а також оповитий міфами карпатський йогурт.

Подейкують, що саме карпатський йогурт був секретом довголіття і здоров'я мольфарів – карпатських магів, яким вони поділилися з простими жителями.

Якщо ще 100 років тому всі вірили в правдивість цієї легенди, то в сучасному світі це можна пояснити вже з наукової точки зору.

Карпатський йогурт багатий кальцієм, цинком, фосфором, вітамінами групи В та необхідними корисними жирами. Він також має природний вміст білка та антиоксидантів.

Білок, що міститься в карпатському йогурті, є невід'ємною складовою м'язів та їх еластичності. В білку також містяться незамінні амінокислоти, що позитивно впливають на нервову систему і гормони.

Кальцій запобігає ламкості кісток та зубів. Також він потрібен для злагодженої роботи серця, регулювання тиску, згортання крові і при скороченні м'язів.

Перевагою карпатського йогурту є багатий вміст вітамінів групи В, які виконують безліч функцій. До прикладу, вони укріплюють імунну систему, запобігають утворенню тромбів і беруть участь у виробленні енергії та сили для життєдіяльності організму.

Як висновок, натуральний йогурт допомагає підтримувати здоров'я в тонусі та уповільнює процеси старіння.

Тож таємницю довголіття та карпатської сили розкрито! Саме карпатський йогурт впливає на всі головні процеси організму, такі як покращення роботи кишківника, підвищення імунітету, зниження кардіологічних проблем та хвороб і до того всього, ще й покращує настрій та має цілющий ефект для ментального здоров'я.

Якщо раніше натуральний карпатський йогурт можна було скуштувати лише у горах, то у 2018 році технологи молочної компанії «Галичина» відтворили рецептуру цього самобутнього продукту. Сьогодні сучасний карпатський йогурт існує у двох форматах – питному та густому. Питний є зручним для формату to-go і слугує швидким та корисним перекусом, коли бракує часу на повноцінний прийом їжі. Густий вживають як самостійний продукт, а також використовують для приготування десертів, соусів та заправок. Сучасний карпатський йогурт не містить цукру, штучних ароматизаторів і барвників. Особливе поєднання заквасок наділяють карпатський йогурт ніжним вершковим смаком та дають йому натуральну жирність.