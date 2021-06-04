ООН зафіксувала найшвидше за десятиліття зростання цін на продукти
Звіт ООН свідчить, що ціни на продукти зростали 12 місяців поспіль
За даними Організації Об’єднаних націй, світові ціни на продукти харчування зросли найшвидшими темпами за останнє десятиліття. Про це 4 червня повідомляє ВВС.
Індекс цін на продовольство Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) відстежує світові ціни на низку продуктів харчування, включаючи зернові, олійні культури, молочні продукти, м’ясо і цукор. Він свідчить, що ціни на продукти зростали 12 місяців поспіль.
Згідно з індексом, в річному численні ціни на продукти харчування зросли на 39,7 відсотка в травні – це найбільше зростання цін за місяць з жовтня 2010 року. Через різке здорожчання усіх складових, наразі індекс цін на продукти найвищий з вересня 2011 року.
Як зазначають експерти, перебої на ринку та з постачанням через обмеження пересування призвели до дефіциту на місцевому рівні та підвищення цін.
Спеціалісти попереджають, що високий попит і низький рівень виробництва призведуть до зростання інфляції в міру виходу економіки з режиму пандемійних обмежень.
Раніше в ООН прогнозували, що протягом 2021 року людству загрожує найважча з часів завершення Другої світової війни гуманітарна криза. Уникнути кризи заважає відсутність ресурсів, оскільки їх витратили на боротьбу з пандемією.