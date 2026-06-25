Навіть дрібна помилка під час приготування може вплинути на її смак і текстуру.

Картопля в мундирі здається простою стравою, але навіть дрібна помилка під час приготування може вплинути на її смак і текстуру. Одне з найпоширеніших питань – у яку воду класти картоплю: холодну чи вже киплячу. УНІАН розповідає, у яку ж воду потрібно класти картоплю.

У яку воду потрібно класти картоплю?

Експерти радять класти картоплю саме в холодну воду. Коли вода закипить, можна додати столову ложку рослинної олії та додати сіль. Цей спосіб дозволить картоплі прогрітися рівномірно.

Кулінари також наголошують, що картоплю в мундирі потрібно варити на помірному вогні. Занадто слабкий вогонь змусить вас довго чекати, а через сильний вогонь вода википить швидше, ніж картопля звариться.