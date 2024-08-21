Окрім чудового смаку, гратен ще й готується дуже просто. В оригінальному рецепті до картопляного гратену додають молоко, але, якщо замінити його на вершки, тоді страва буде більш ніжною.

Інгредієнти:

картопля – 800 г;

вершки (20-33 % жирності) – 200-300 мл;

лавровий лист – 2 шт.;

мускатний горіх (мелений) – 1 дрібка;

часник – 2 зубчики;

пармезан (або сир грюєр) – 100 г;

вершкове масло за смаком;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

Духовку розігрійте до 180 градусів. Картоплю почистіть, помийте і наріжте тонкими скибочками ножем або за допомогою мандалини, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Нарізану картоплю викладіть в широку каструлю або сотейник, залийте 200-300 мл вершків (потрібно, щоб вони повністю покрили картоплю), додайте сіль, перець, розчавлені зубчики часнику, дрібку мускатного горіха і лавровий лист. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння і варіть 5-7 хвилин. Якщо вершки сильно загуснуть, ви можете додати трохи молока.

Лавровий лист та часник заберіть. Перекладіть половину картоплі з вершками в форму для запікання і посипте зверху половиною тертого пармезану, потім викладіть другу половину картоплі, шматочок вершкового масла і знову посипте сиром, що залишився. Запікайте в духовці протягом 30 хвилин. На поверхні гратену має утворитися рум'яна скоринка.