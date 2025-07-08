Кімнатні і садові квіти вам подякують: як і навіщо використовувати касторку як добриво
Багато початківців садівників навіть не здогадуються, що звичайна аптечна рицина (касторка) може бути ефективним натуральним добривом для кімнатних і садових рослин. Цей простий засіб стимулює ріст зеленої маси, сприяє закладці квіткових бруньок і допомагає рослинам краще адаптуватися після пересадки. Як її правильно використовувати, пише Best home ideas.
Як приготувати підживлення з рицинової олії
Щоб отримати живильний розчин, вам знадобиться:
- 1 літр відстояної води кімнатної температури;
- 1 чайна ложка рицинової олії.
Змішайте компоненти в пластиковій пляшці, щільно закрийте кришкою та добре струсіть, щоб олія максимально рівномірно розподілилася у воді. Важливо: поливайте одразу після збовтування, щоб уникнути утворення масляної плівки на поверхні. Така плівка може призвести до опіків коріння.
Коли і як застосовувати
Розчин із рицинової олії найкраще вносити у період формування бутонів.
Для рослин із сезонним цвітінням (1 раз на рік): достатньо одного підживлення.
Для квітів, що цвітуть двічі або тривалий час: можна підживлювати раз на місяць.
Цей метод підходить як для кімнатних рослин, так і для квітів, висаджених у відкритому ґрунті.
Чому це працює
Рицинова олія містить жирні кислоти та природні стимулятори росту, які допомагають:
- покращити живлення кореневої системи;
- активізувати ріст пагонів;
- закласти більше квіткових бруньок;
- підвищити стійкість до стресу після пересадки або зміни умов утримання.