Розчин із рицинової олії найкраще вносити у період формування бутонів.

Багато початківців садівників навіть не здогадуються, що звичайна аптечна рицина (касторка) може бути ефективним натуральним добривом для кімнатних і садових рослин. Цей простий засіб стимулює ріст зеленої маси, сприяє закладці квіткових бруньок і допомагає рослинам краще адаптуватися після пересадки. Як її правильно використовувати, пише Best home ideas.

Як приготувати підживлення з рицинової олії

Щоб отримати живильний розчин, вам знадобиться:

1 літр відстояної води кімнатної температури;

1 чайна ложка рицинової олії.

Змішайте компоненти в пластиковій пляшці, щільно закрийте кришкою та добре струсіть, щоб олія максимально рівномірно розподілилася у воді. Важливо: поливайте одразу після збовтування, щоб уникнути утворення масляної плівки на поверхні. Така плівка може призвести до опіків коріння.

Коли і як застосовувати

Розчин із рицинової олії найкраще вносити у період формування бутонів.

Для рослин із сезонним цвітінням (1 раз на рік): достатньо одного підживлення.

Для квітів, що цвітуть двічі або тривалий час: можна підживлювати раз на місяць.

Цей метод підходить як для кімнатних рослин, так і для квітів, висаджених у відкритому ґрунті.

Чому це працює

Рицинова олія містить жирні кислоти та природні стимулятори росту, які допомагають: