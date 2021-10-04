Знімальна група Катерини Осадчої скористалася послугами поліції, щоб вчасно доїхати з Трускавця до головного залізничного вокзалу Львова

Львівські поліцейські використали службовий спецавтомобіль, щоби з сиренами і проблисковими маячками доставити з Трускавця до Львова відому українську телеведучу Катерину Осадчу разом з членами її знімальної групи. Цей випадок, про який стало відомо з інстаграму самої Осадчої, обурив багатьох читачів, а пояснення поліцейських лише підтвердили припущення, що вони не завжди використовують спецсигнаали за призначенням.

Телеведуча Катя Осадча верталась з Трускавця, де знімала програму зі зборів парламентської фракції партії «Слуга народу», у Львів на потяг у поліцейському мікроавтобусі. Про це стало відомо з сторіз, які ведуча опублікувала у неділі, 3 жовтня, у своєму Instagram. На опублікованому Осадчою відео чітко видно, що спецавтомобіль з очевидним перевищенням швидкості рухається вул Городоцькою у Львові з сиреною і проблисковими маячками, що дозволено у випадках надзвичайних ситуацій, як от небезпека для життя пасажирів чи службова необхідність, але аж ніяк не підвезення знаменитостей до потяга.

Сторіз Катерини Осадчої, які вона витерла після скандалу у соцмережах (відео з Facebook «Зупини Лося»)

Після того, як користувачі соцмереж почали обурюватися таким довільним використанням спецавтомобілів, у львівській поліції спробували пояснити дії.

«Наші патрульні забезпечували охорону громадського порядку в місті Трускавці. Закінчивши чергування, патрульні збиралися повертатися до Львова, в цей час до них звернулись про допомогу, знімальна група запізнювалась на потяг. Оскільки патрульним це було по дорозі, вони допомогли журналістам вчасно доїхати на залізничний вокзал», – написали в одній із гілок коментарів у Facebook від імені Патрульної поліції Львівщини.

При цьому доцільність використання сирени і проблискових маячків у поліції не пояснили. ZAXID.NET також не вдалося отримати конкретний коментар патрульної поліції з цього приводу.

Зрозумівши, що поїздка на вокзал у поліцейському спецавтомобілі не викликала захоплення у її читачів, Катерина Осадча спочатку видалила свою сторіз з Instagram, а згодом опублікувала допис з вибаченням.

«Я хочу перепросити у всіх, кого обурив мій нещодавній пост про те, як поліція допомогла мені встигнути на потяг після пізньої зйомки. Я з вдячністю відгукнулася на пропозицію про допомогу, адже мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка, а враховуючи затримку на зйомках, інших варіантів потрапити на потяг не було. Тож, перепрошую за цей випадок, поспіх годуючої мами з роботи не повинен був стати скандалом», – написала Катерина Осадча, у якої у серпні народилась третя дитина.

Зауважимо, що патрульні поліцейські при потребі іноді супроводжують мешканців у критичних життєвих ситуаціях – наприклад, породіль, хворих дітей чи людей, яких терміново треба доставити у лікарню. Про такі випадки поліція, як правило, повідомляє у соцмережах і отримує лише схвальні відгуки.