Її розсипають біля плінтусів або у щілинах, сподіваючись, що різкий запах відлякає комах

Кавова гуща давно стала популярним домашнім засобом проти мурах, який використовують як у квартирах, так і на дачних ділянках. Її розсипають біля плінтусів або у щілинах, сподіваючись, що різкий запах відлякає комах. Однак експерти наголошують: ефективність такого методу обмежена. Martha Stewart розповідає, чи справді кавова гуща допомагає позбутися мурах.

Як діє кавова гуща на мурах?

Фахівці пояснюють, що залежно від виду мурах, кавова гуща може мати дуже незначний відлякувальний ефект. Проте цього недостатньо, щоб відлякати всіх мурах.

Хоча запах кави може допомогти замаскувати феромонні сліди мурах, це лише тимчасовий засіб відлякування. Такий ефект може тривати день або навіть менше. Тому розраховувати на кавову гущу як на ефективний засіб не варто.

Насправді кавова гуща може навіть погіршити проблему. Якщо колонія вже оселилася всередині стін, бар’єр із кавової гущі може змусити комах пересунутися глибше у конструкції будинку. У деяких випадках це може призвести до розколу колонії та утворення нової.

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