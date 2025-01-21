Якщо у вас під рукою немає кефіру, не біда – його можна замінити

Догляд за розсадою – це завжди відповідальна та важлива частина процесу вирощування рослин. Вчасне підживлення та правильний полив допомагають культурам активно розвиватися і приносити багатий врожай. Іноді для цього не потрібно купувати дорогі добрива, адже природні засоби, що є в кожному домі, можуть бути навіть ефективнішими. Наприклад, кефір, може стати справжнім порятунком для вашої розсади. Як його використовувати, пишуть «Добрі новини».

Чому кефір – це корисне підживлення для розсади

Розсада пасльонових, зокрема помідорів і перцю, часто викликає труднощі у догляді. Ці культури дуже вимогливі до умов вирощування та потребують особливої уваги. Одним із цікавих і водночас ефективних лайфхаків для поліпшення їх росту є полив кефіром. Виявляється, цей продукт містить безліч корисних бактерій, які сприяють підвищенню родючості ґрунту, а також має великий запас поживних елементів, необхідних для нормального розвитку рослин. Найбільше у кефірі кальцію, який відповідає за зміцнення стебел і забезпечує міцність рослин.

Як приготувати розчин з кефіру для поливу

Щоб приготувати кефірне добриво, вам потрібно лише відро води (вистояної, щоб не було хлору), у яке додається 1 літр кефіру. Цим розчином поливають розсаду безпосередньо після висадки в ґрунт. Після цього повторювати полив можна кожні 10 днів. Для кращого ефекту краще поливати зранку або ввечері, коли сонце не так активно припікає, а земля волога, що дозволяє кореням краще засвоювати всі поживні речовини. Якщо у вас під рукою немає кефіру, не біда – його можна замінити натуральним йогуртом без добавок або сироваткою.