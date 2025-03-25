Віктор Нечитайло на посаді керівника поліції перебуває майже два роки

Начальник головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Віктор Нечитайло подав декларацію про свої доходи за 2024 рік. Згідно з нею, поліцейський придбав нову квартиру в Чернівцях за державною програмою «єОселя». Також керівник поліції вказав, що заробив майже 1,3 млн гривень. У декларації він та його дружина зазначили чимало готівки.

У декларації за 2024 рік Віктор Нечитайло вказав п’ять об'єктів нерухомості. Чотири об’єкти нерухомості були вказані в декларації ще за 2023 році. Це квартира в Києві площею 81,9 м2, якою в рівних частках володіє його сім’я. Дружина Леся Нечитайло має у власності дачний будинок площею 75 м2 та земельну ділянку в селі Куликівське Бердянського району Запорізької області. Також Віктор Нечитайло вказав орендовану квартиру в Чернівцях, яка належить Михайлу Качмарському. У 2024 році головний поліцейський придбав нову квартиру в Чернівцях за понад 4,2 млн грн площею більше 117 м2. Для її купівлі Віктор Нечитайло отримав кредит в «Ощадбанку» на загальну суму 3,43 млн грн за програмою «єОселя».

Зарплата Віктора Нечитайла за 2024 рік склала 1,28 млн грн. Готівкою він тримає 10 тис. доларів, це на 10 тис. доларів менше, а ніж було зафіксовано торік. Також він задекларував 70 тис. грн готівкою та 35 тис. грн на банківському рахунку. Його дружина має 14 тис. грн. Вона також орендує автомобіль Volksvagen Tiguan 2019 року випуску.

Нагадаємо, Віктора Нечитайла на посаду керівника поліції Буковини призначили в травні 2023 року. До того часу він працював на посаді заступника начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві. Віктор Нечитайло у 1998 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, а в 2004 році завершив навчання у Донецькому державному університеті управління за спеціальністю «Правознавство, менеджмент організацій».

Службу в правоохоронних органах розпочав у 1998 році на посаді інспектора відділення по контролю за дотриманням транспортної дисципліни при інспекції з особового складу управління роботи з персоналом УМВС України в Донецькій області. Працював старшим інспектором, а з 2005 року був призначений на посаду заступника начальника інспекції з особового складу управління роботи з персоналом УМВС України в Донецькій області.