Раніше Юрій Приварський очолював «Рівнеобленерго» та був заступником голови ОДА

Новопризначений керівник «Рівнегазу» Юрій Приварський звільнився після дев’яти днів перебування на посаді. Чому він прийняв таке рішення, наразі невідомо.

Інформація про звільнення Юрія Приварського з’явилась у Telegram-каналах. У коментарі ZAXID.NET речниця компанії Світлана Сабанюк підтвердила, що це правда. «Юрій Приварський написав заяву на звільнення за згодою сторін. Наразі це все, що можемо повідомити», – зазначила вона.

На посаду керівника «Рівнегазу» Юрія Приварського призначили 27 листопада. Тоді у коментарі «Суспільному» він зазначив, що пропозицію очолити підприємство обдумував недовго.

«Для викликів нормальній людині, для такого великого підприємства, потрібно термін, щоб вникнути в роботу. Головна ціль – це забезпечення стабільної роботи цього підприємства критичної інфраструктури. Колектив – це найцінніше, що є на цьому підприємстві», – зазначав він у коментарі журналістам.

Додамо, що 48-річний Юрій Приварський є уродженцем Рівного. Працював у податковій, начальником відділу у «Рівнеобленерго». З березня 2014 по жовтень 2017 року був першим заступником голови Рівненської ОДА.

Нагадаємо, наприкінці листопада в управління державної компанії «Нафтогаз» віддали три облгази, які належали бізнесмену Дмитру Фірташу. Йдеться про «Рівнегаз», «Запоріжгаз» та «Чернівцігаз».