Керівник Самбірської окружної прокуратури Олександр Теличко оприлюднив декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, загальний дохід сім’ї у 2023 році становить майже два мільйони гривень. Левову частку цієї суми декларує прокурор Олександр Теличко – 1,4 млн грн зарплати та 78 тис. грн пенсії. Дружина Теличка Марія вказала 199 тис. грн зарплати у «Львівській політехніці», а донька Христина – понад 250 тис. грн доходів.

Прокурор та його рідні є співвласниками квартири у Львові та Миколаєві. Олександру Теличку належить земельна ділянка у селі неподалік Миколаєва, у цьому ж селі Теличко має недобудований житловий будинок. Донька Олександра Теличка Христина має недобудовану квартиру у Львові.

Дружина прокурора декларує три автомобілі: Suzuki SX4 (2016 року випуску), Citroën C1 (2008 року випуску) та Ford Scorpio (1990 року випуску). У власності Олександра Теличка немає авто, але він може користуватись Hyundai Tucson (2018 року випуску).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.