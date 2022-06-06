Природний заповідник «Медобори» створили у 1990 році

Керівника заповідника «Медобори» на Тернопільщині звинувачують у неодноразовому незаконному звільненні підлеглого. Як вважає слідство, протягом 2020-2021 чоловік чотири рази звільняв майстра лісу через особисту неприязнь. Натомість підлеглий щоразу поновлювався на роботі через суд. За порушення законодавства про працю керівнику загрожує мінімум від 51 тис. грн штрафу.

Про завершення розслідування у цій справі стало відомо у понеділок, 6 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. Слідство вважає, що керівник заповідника впродовж 2020-2021 років через особисту неприязнь чотири рази звільняв майстра лісу.

Після кожного звільнення підлеглий звертався до суду. У всіх випадках суд постановляв поновити чоловіка на посаді та виплатити гроші за вимушений прогул. Тепер за порушення трудового законодавства судитимуть керівника заповідника.

«Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язків директора природного заповідника на Тернопільщині, який грубо порушуючи законодавство про працю, незаконно звільняв підпорядкованого працівника – майстра лісу», – йдеться у повідомленні.

Згідно з ч.2 ст. 172 ККУ, обвинуваченому загрожує як мінімум штраф від 51 тис. грн.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, йдеться про заповідник «Медобори». Зазначимо, що згідно з інформацією на сайті тернопільського управління лісового та мисливського господарства, посаду т.в.о. директора займає Орест Ходинь.