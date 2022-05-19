Олег Коцюба керував аеропортом в Ужгороді із травня 2021 року

Депутати Закарпатської обласної ради на сесії достроково розірвали контракт із керівником аеропорту «Ужгород» Олегом Коцюбою. Причиною такого рішення, за словами керівництва облради, стала заборгованість аеропорту та «відсутність відповідей керівника аеропорту на запити депутатів».

Відповідне рішення депутати прийняли у четвер, 19 травня, під час сесії Закарпатської обласної ради. Як повідомляє прес-служба облради, рішення було прийняте більшістю голосів. Відтак, депутати достроково розірвали контракт із керівником міжнародного аеропорту «Ужгород» Олегом Коцюбою та не затвердили звіт його як керівника комунального підприємства.

За словами голови Закарпатської облради Володимира Чубірка якого цитує прес-служба, причиною такого кроку стала заборгованість аеропорту перед працівниками підприємства, перед Пенсійним фондом України та відсутність відповідей керівника КП на запити керівництва та депутатів обласної ради.

Нагадаємо, Олега Коцюбу призначили керівником міжнародного аеропорту «Ужгород» у травні 2021 року, контракт мав тривати чотири роки, він змінив на посаді попереднього керівника аеропорту Руслана Лііса.

Із липня 2020 по лютий 2021 року Олег Коцюба був заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Перед призначення в ОДА працював першим заступником начальника Департаменту контррозвідки СБУ.

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