У 2020-2021 роках Олег Коцюба був заступником голови Закарпатської ОДА

У вівторок, 6 лютого, рішенням Закарпатського апеляційного суду Олега Коцюбу поновлено на посаді директора аеропорту «Ужгород». Посадовцеві, з яким обласна рада достроково припинила контракт через заборгованість аеропорту перед працівниками, мають виплатити понад 772 тис. грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Суд частково задовільнив апеляційну скаргу Закарпатської обласної ради і вніс зміни до рішення Ужгородського міськрайонного суду від 17 травня 2023 року. Зокрема, Олега Коцюбу вирішено поновити на посаді директора КП «Міжнародний аеропорт Ужгород» днем 9 червня 2022 року і як наслідок виплатити йому 772 855 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Нагадаємо, Олега Коцюбу звільнили під час сесії Закарпатської обласної ради 19 травня 2022 року. Причиною такого кроку стала заборгованість аеропорту перед працівниками підприємства та відсутність відповідей керівника КП на запити керівництва та депутатів обласної ради. Олег Коцюба назвав це рішення незаконним, а звинувачення тодішнього голови облради Володимира Чубірка щодо невиплати зарплат і заборгованості перед Пенсійним фондом – безпідставними.

Додамо, що з липня 2020 по лютий 2021 року Олег Коцюба був заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Перед призначення в ОДА працював першим заступником начальника Департаменту контррозвідки СБУ.