Андрій Бортнік очолює обласну «швидку» допомогу упродовж кількох останніх років

Головному лікарю обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської облради 47-річному Андрію Бортніку повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. У квітні-червні 2021-го він розподілив 400 тис. грн доплат за роботу з хворими на коронавірус іншим працівникам, які не могли контактувати з такими хворими. Посадовцю загрожує відсторонення від посади та суд.

Про вручення підозри у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України) керівнику обласної комунальної установи Рівненська обласна прокуратура повідомила у вівторок, 11 січня. «Розслідування встановило, що головний лікар протягом квітня-червня 2021 року при розподілі коштів, призначених для оплати праці медичних та інших працівників, які контактували з хворими на Covid-19, безпідставно підписав накази, за якими доплати одержали працівники, яких не могли залучати до роботи з хворими на коронавірус. Таким чином державі завдано збитків на понад 400 тис. грн», — повідомляє прокуратура.

При цьому правоохоронці не називають самого закладу та прізвища керівника. Однак, як стало відомо ZAXID.NET, у зловживанні підозрюють головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської облради 47-річного Андрія Бортніка.

Наразі вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСБУ у Рівненській області.