Керівникам заводів Фірташа запропонують добровільно сплатити ₴500 млн податкового боргу

Орієнтована сума ухилення від податків складає понад ₴500 млн, але може змінитися

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури пропонуватиме підприємствам олігарха Дмитра Фірташа добровільно сплатити податковий борг у 500 млн грн. Про це повідомив керівник Департаменту Володимир Гуцуляк, пише «Укрінформ».

Як зазначається, ГПУ розслідує провадження щодо компаній Фірташа. Під час обшуків оперативники вилучили первинні документи, які підтверджують факт ухилення від сплати податків орієнтовно на 500 млн грн. Представникам компаній запропонували добровільно сплатити ці кошти до бюджету, нагадавши, що законодавство зобов'язує звільнити особу від кримінальної відповідальності, якщо винний до оголошення підозри погасить суму недоїмки. «Якщо вони на це підуть і погасять заборгованість, то ми направимо справу в суд, але вже з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності», - пояснив прокурор.

При цьому посадовець зауважив, що 500 млн грн наразі є орієнтовною сумою і вона може бути як збільшена, так і зменшена. «Ми будемо уточнювати. Сума може зменшитися чи збільшитися в силу позиції захисту, тому що процес змагальний і адвокати будуть обстоювати окремі фінансові проводки, які, можливо, і відбувалися по закону. А, можливо, ми побачимо іще й інші порушення», - повідомив Гуцуляк.

Як повідомлялося, ГПУ встановила, що протягом 2015-2017 років з метою ухилення від сплати податків підконтрольні українському олігарху Фірташу підприємства: ПРАТ «Сєверодонецьке об'єднання Азот», ПАТ «Азот», ПАТ «Рівнеазот» та інші, які входять до бізнес-групи GROUP DF, організували діяльність фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній.