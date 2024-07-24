Вимоги до претендентів на посади керівників закладів охорони здоров'я змінили

Кабінет Міністрів України схвалив постанову, якою змінив порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я (ЗОЗ). Відповідно до змін, одна і та сама особа не може бути керівником ЗОЗ більше, ніж два строки підряд, повідомило МОЗ України.

Постановою уряду вводяться такі зміни:

половину складу конкурсних комісій повинні становити представники громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції та антикорупційної діяльності;

кваліфікаційні вимоги на керівні посади у державних та комунальних ЗОЗ визначаються Порядком проведення конкурсу;

вимоги до кількості та складу конкурсної комісії залежно від відомчої належності та статусу ЗОЗ у складі спроможної мережі;

чіткий перелік кваліфікаційних критеріїв до учасників конкурсів на керівні посади у державних та комунальних ЗОЗ, серед яких є професійна компетентність, управлінські навички та доброчесність;

обов’язкове оцінювання професійної компетентності та управлінських навичок за бальною системою кожним членом конкурсної комісії;

рішення конкурсної комісії про відповідність учасника конкурсу критерію доброчесності вважається ухваленим, якщо за це проголосувала більшість членів комісії від громадськості, а у разі рівного розподілу голосів перевагу мають голоси членів комісії від громадськості;

відеозапис засідання є невіддільною частиною протоколу засідання.

Згідно зі внесеними змінами одна і та сама особа не може бути керівником ЗОЗ більше, ніж два строки підряд. Один строк становить від трьох до п’яти років залежно від укладеного контракту.

У МОЗ вважають, що схвалені урядом зміни дозволять істотно знизити корупційні ризики та забезпечити дотримання принципів прозорості, демократичності, неупередженості та справедливості під час призначення на посади керівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я.