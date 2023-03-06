У модульному містечку проживає майже 700 мешканців

Кількість хворих у модульному містечку для переселенців на Сихові, де зафіксували спалах гострої кишкової інфекції, зросла до 41 особи. Серед хворих – 22 дитини віком до 17 років. В інфекційній лікарні перебуває 11 хворих (з них 9 дітей), решта лікуються амбулаторно.

У понеділок, 6 березня, до лікарів 4-ї міської поліклініки Львова звернулися по медичну допомогу ще четверо хворих із симптомами гострої кишкової інфекції. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

«Станом на 17.00 6 березня є вже 41 хворий, з них - 22 дітей до 17 років. Кількість госпіталізованих до Львівської обласної інфекційної лікарні залишається сталою: 11 осіб. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої важкості», – повідомила завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ірина Куліш.

За словами генеральної директорки Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталії Тімко-Іванченко, збудник захворювання наразі не встановлений. Відібрані зразки їжі, проби води, змиви тощо. Результати лабораторних досліджень будуть відомі до кінця цього тижня.

Як з'ясувалося, у модульному містечку мешканці мали організоване харчування лише один раз на день – обід. Сніданки і вечері готували самі або харчувалися за межами містечка.

«Зараз містечко забезпечується гарячим харчуванням один раз в день – обідом. Мешканці містечка працюють і багато з них харчуються ззовні, тому ми не маємо чіткої статистики, що всі обідають. Але знаємо про мешканця, який був на роботі і не обідав цими продуктами, проте мав ці симптоми недуги і йому теж надавали допомогу», – повідомила прес-служба ЛМР з посинанням на координатора модульних містечок у Львові Володимира Головатого.

Нагадаємо, 5 березня з модульного містечка, що на Сихові, до Львівської обласної інфекційної лікарні з симптомами кишкової інфекції госпіталізували 11 мешканців, серед яких 9 дітей віком до 17 років.

У зимовому модульному містечку на Сихові проживає близько 700 мешканців.