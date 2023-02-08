Рятувальник продовжують пошуково-рятувальні роботи, тож кількість жертв може зрости

Унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії загинули щонайменше 12 тисяч людей. Про це 8 лютого повідомили офіційні органи влади цих країн. Кількість жертв може зрости, адже пошукові роботи досі тривають.

Як повідомляє Anadolu, за даними управління з надзвичайних ситуацій (AFAD) у Туреччині від землетрусу загинули близько 9100 людей, ще приблизно 52 тисячі були поранені. Землетрус знищив близько 10 тисяч будівель у десяти провінціях країни.

Влада Сирії повідомляє про більш ніж 1500 загиблих і тисячі постраждалих, проте ці дані враховують лише території, які перебувають під контролем Дамаска. Сирійська моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), яка базується в Лондоні, повідомила про більш ніж 3100 загиблих по всій країні та не менше 3000 поранених та травмованих.

Загалом жертвами землетрусів у Туреччині та Сирії стали понад 12 тисяч людей. Пошуково-рятувальні роботи на місцях, що постраждали від катастрофи, триває, тому кількість загиблих і постраждалих може зрости.

Нагадаємо, що в ніч на 6 лютого на сході Туреччини та в Сирії сталася низка потужних землетрусів магнітудою до 7,7 балів. Від землетрусу постраждали четверо громадян України, які перебували в Туреччині.