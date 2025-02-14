Складно сказати, який сорт кіноа найсмачніший – тут все залежить від ваших уподобань

Кіноа – унікальна крупа, яка багата на білок, не містить глютену та має дев’ять необхідних нам амінокислот. Її додають у салати, супи, основні страви та навіть десерти. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, що щоб отримати справді смачну та корисну страву, важливо знати кілька кулінарних секретів.

Як вибрати кіноа?

Існує три основні види кіноа:

Біла;

Червона;

Чорна.

Складно сказати, який сорт кіноа найсмачніший – тут все залежить від ваших уподобань. Річ у тім, що найніжніший смак має біла кіноа. Так стається через те, що оболонку, яка захищає зерно, одразу видаляють механічним способом. Завдяки цьому світлі сорти кіноа варяться найшвидше й мають горіховий посмак. Чорна й червона кіноа мають більш тверду текстуру через збереження оболонки. Ці сорти менш «горіхові» на смак, трохи довше готуються, але зберігають більше користі. Чорну та червону кіноа часто додають у салати та боули, у той час, як білу подають як гарнір чи перемелюють на борошно.

Як приготувати кіноа

У приготуванні кіноа найважливіше – слідкувати за пропорцією рідини та готовністю крупинок. Готовність, до речі, дуже добре видно: зернинки наче розкриваються, через що стає видно маленький закручений пагінець.

Варто також зазначити, що мікс сортів кіноа готувати найскладніше. Оскільки світла крупа вариться найшвидше, чорна і червона потребують більше часу. Через це у міксі один із сортів кіноа буде приготований неправильно: білий може переваритися, а темні – лишитися сирими.

З однієї склянки кіноа вийде 5-6 порцій страви. Розігріта крупа геть не смакує, тому готуйте її на раз. Відмірявши потрібну кількість, ретельно промийте кіноа, розмістивши у щільне ситечко, та перекладіть у сотейник.

Кіноа можна варити на воді, молоці або будь-якому бульйоні. Рідини для приготування потрібно вдвічі більше за кількість крупи.

Біла кіноа вариться на найповільнішому вогні приблизно 11-15 хвилин після закипання. У процесі приготування потрібно помішувати і можна додати сіль і спеції.

Чорна та червона потребуватимуть на 4-5 хвилин більше. Вимкнувши вогонь, коли вода випарується, залишіть кіноа на кілька хвилин під закритою кришкою, щоб вона доготувалася.