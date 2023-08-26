Очільник ГУР Кирило Буданов уточнив, що його дружина не працює в розвідці

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що його дружина Маріанна живе з ним у кабінеті. Про це керівник української розвідки розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Так, журналістка запитала Буданова, чи романтична він людина. На що він відповів, що це треба питати у його дружини. Також ведуча запитала, чи є у Буданових час на «прості моменти простого щастя».

«Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті 24/7. Раніше я йшов на роботу і повертався, а зараз...», — відповів глава розвідки та уточнив, що його дружина не працює в ГУР.

Також журналістка згадала, що раніше Буданова розповідала, як її чоловік у перші тижні повномасштабної війни подарував на день народження саморобну листівку та букет тюльпанів, які зміг десь знайти.

«Неправда. Ніякий букет я не знайшов. Тоді трошки було не до квітів, і мені так здається, що особливо їх і не продавали. Ну, може, і помиляюсь, але я тоді не знайшов. Я зробив зі стікерів таку, як в першому класі, квітку таку. Все, на що спромігся в той момент», — сказав Буданов.

Зауважимо, дружина Кирила Буданова – Маріанна – за фахом психолог. Водночас відомо, що вона балотувалася в депутати Київради та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

Як інформував ZAXID.NET, раніше ГУР підтвердило, що Кирило Буданов особисто бере участь у спецопераціях.