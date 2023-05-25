Кирило Буданов брав участь у спецопераціях на Донеччині та в Криму

Під час однієї зі спецоперацій у Донецькій області кілька років тому очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов отримав тяжке поранення в серце. Про це він розповів у середу, 24 травня, NV.

Кирило Буданов розповів про те, що він брав участь у трьох спецопераціях ГУР, в одній з яких він отримав серйозне поранення від міни. За словами Буданова, уламки потрапили йому в шию та спину. Ще один потрапив у серце, і дістати його не вдалось.

«Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 км, а потім упав знесилений. Поранення важке, але у принципі жити можна», – розповів Кирило Буданов.

Про спецоперацію, в якій також брав участь Кирило Буданов, розповів колишній голова ГУР Валерій Кондратюк. Розвідка відпрацювала у 2016 році у тимчасово окупованому Криму, розгромивши елітний російський підрозділ. Задачею ГУР було знищення бойових гелікоптерів росіян, які вони перекидали до Джанкою.

«Ми розуміли: за допомогою цих гелікоптерів, які працюють на низьких висотах, противник може спробувати захопити дамбу Кримського каналу (відкривши доступ воді на півострів). росіяни висадять там десант, і ми нічого не встигнемо зробити», – повідомив Валерій Кондратюк.

ГУР у Криму зіткнулась з елітним спецпідрозділом ФСБ «Вимпел», який очолював російський підполковник Романом Каменєв. За кілька хвилин бою військова розвідка України знищила підрозділ та вийшла з Криму без втрат.