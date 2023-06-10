На Кирила Буданова намагалися здійснити понад десять замахів на вбивство

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов продовжує мотивувати командирів та бійців, безпосередньо беручи участь у спецопераціях. Інформацію про це повідомив речник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю «УП» та підтвердила прес-служба ГУР МО у суботу, 10 червня.

За словами Андрія Юсова, Кирило Буданов іноді долучається до спеціальних операцій. Одне з таких завдань очільник ГУР виконував у квітні минулого року.

«Спецоперація зі звільнення селища Руська Лозова на Харківщині наприкінці квітня 2022 року ― це не єдиний приклад і не єдина операція, де Кирило Олексійович Буданов брав безпосередню участь. Він на власному прикладі показує і бійцям, і навіть командирам приклад мотивації, планування і реалізації завдань», – повідомив Андрій Юсов.

За словами представника ГУР, подібна діяльність Кирила Буданова покращує ефективність розвідки. Те, що очільник ГУР працює безпосередньо на місці, дозволяє ухвалювати більш відповідальні та потрібні рішення. Водночас Юсов заявив, що на Кирила Буданова більш ніж десять разів здійснювали спроби замаху.