Автомобілі BYD завантажують на вантажне судно в китайському порту

Китай погодився обмежити експорт гібридних автомобілів до Європейського Союзу в межах угоди з 16 пунктів, що охоплює торгівлю та інвестиції, експортний контроль і захист інтелектуальної власності. Нові заходи можуть почати діяти 1 грудня. Про це повідомило видання Bloomberg.

Згідно з документом, Європейський Союз обмежить імпорт китайських гібридних автомобілів до 350 тис. машин упродовж першого року. Починаючи з другого року дії обмежень, квоту щороку збільшуватимуть на 6%. Обмеження діятимуть чотири роки, протягом яких сторони зобов’язуються дотримуватися правил Світової організації торгівлі (СОТ).

Окрім того, угода передбачає зниження тарифів на деякі європейські товари, що постачаються до Китаю, а також заходи зі стабілізації ланцюгів постачання рідкісноземельних металів.

Bloomberg зауважує, що продажі китайських гібридних автомобілів у Європі різко зросли, зокрема тому, що на них не поширювалися штрафні мита, які ЄС запровадив у 2024 році на електромобілі китайського виробництва. У серпні китайські бренди забезпечили близько чверті продажів гібридних автомобілів у Європі.

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Зазначається, що торговельний дефіцит ЄС у торгівлі з Китаєм перевищує 1 млрд євро на день. Німеччина та Франція вже закликали до жорсткіших заходів для захисту європейських виробників.

За інформацією джерел Bloomberg, нові обмеження можуть набути чинності 1 грудня. Водночас сторони планують продовжити переговори в січні та березні 2027 року, оскільки досягнута домовленість поки не розв’язує основних торговельних суперечностей між ЄС і Китаєм.