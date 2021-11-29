Китайська компанія Skyrizon подала позов проти України до Постійного арбітражного суду в Гаазі. Вона вимагає 4,5 млрд доларів США компенсації за нібито порушення Україною двосторонньої інвестиційної угоди, повідомляє Global Times в понеділок, 29 листопада.

Компанія заявила, що китайські інвестори зазнали значних збитків як в Україні, так і в Китаї через «п’ятирічний несправедливий режим і продовження застосування санкцій до них в Україні».

Зазначимо, що Україна робить все можливе, аби «Мотор Січ» не перейшла під контроль китайської компанії Skyrizon. Проти цього, зокрема, виступають США, які навіть ввели санкції проти Skyrizon. Пізніше санкції проти цієї компанії запровадила Україна. США вважають, що покупка китайськими інвесторами підприємства «Мотор Січ» підвищить боєздатність китайської армії.

Наразі майно і акції «Мотор Січі» арештовано. Крім того, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 11 березня щодо повернення ПАТ «Мотор Січ» у власність держави.

Навіщо Китаю «Мотор Січ» і до чого тут США

Будівництво двигунів для літаків та гелікоптерів є однією з критичних потреб для армії Китаю. Ще в 2017 році тодішній віцепрем'єр-міністр економічного розвитку Степан Кубів заявив, що «Мотор Січі» та Skyrizon створили спільне підприємство і вже розбудовують виробництво в китайському Чунціні.

Те, що Китай може отримати підприємство української «оборонки», стривожило США, в яких саме у цей час погіршились відносини з КНР. Тодішній радник президента США Джон Болтон під час свого візиту до Києва у серпні 2019 року визнає, що він стривожений намаганнями Китаю «отримати економічні важелі в різних країнах світу, щоб отримати зиск від оборонних технологій, що їх розробили інші країни». Такі погляди США на ситуацію довкола «Мотор Січі» підтвердив і тодішній держсекретар Майк Помео, який заявив про згубні інвестиції КНР в Україну.

У серпні 2020-го китайська Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd повідомила на Шанхайській біржі, що її «дочка» Beijing Skyrizon разом з фінансово-промисловою групою DCH Group Олександра Ярославського подали заявку до АМКУ щодо придбання «Мотор Січі».

Тоді ж Антимонопольний комітет України повідомив, що розглядають чотири справи про концентрацію прав на «Мотор Січ», зокрема досліджують продаж акцій китайським компаніям без дозволу регулятора. У відповідь китайські інвестори «Мотор Січі» почали міжнародний арбітраж з метою стягнення з держави Україна 3,5 млрд доларів, оскільки кваліфікують дії української влади як «експропріацію їхніх інвестицій у це підприємство».