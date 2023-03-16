Китайський лідер Сі Цзіньпін та президент РФ Владімір Путін

Впродовж 2022 року, тобто вже під час широкомасштабної російсько-української війни, кілька китайських компаній включно з тією, яка пов’язана із владою країни, відправили підприємствам РФ тисячу штурмових гвинтівок та інше обладнання, яке може бути використане у військових цілях – зокрема деталі безпілотників і бронежилети. Про це з посиланням на публікацію американського видання Politicо пише «Європейська правда».

На основі відповідних митних й торговельних даних постачання товарів із Китаю до Росії відбулось з червня по грудень 2022 року. Один з найбільших державних оборонних підрядників Китаю China North Industries Group Corporation Limited у червні 2022 року відправив гвинтівки CQ-A російській компанії «Техкрим», яка співпрацює з російською державою та армією.

Створені за зразком американських M16, позначені як «цивільні мисливські гвинтівки» CQ-A використовуються воєнізованою поліцією в Китаї та збройними силами від Філіппін до Південного Судану і Парагваю.

Крім того компанія Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., також відома як DJI, у листопаді та грудні 2022 року відправила деталі для дронів – акумулятори та камери – через Об'єднані Арабські Емірати невеликому російському дистриб'ютору. DJI перебуває під санкціями США з 2021 року за надання китайській державі дронів для спостереження за уйгурською меншиною в Сіньцзяні.

Також у грудні 2022 року Росії вдалося ввезти понад 800 тонн бронежилетів на суму близько 10 мільйонів доларів. Ці бронежилети були виготовлені турецькою компанією Ariteks, і більшість з них були імпортовані безпосередньо з Туреччини, хоча деякі прибули до Росії через Об'єднані Арабські Емірати. Росія також імпортувала бронежилети від китайської компанії Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

Як відомо, РФ протягом багатьох місяців покладалася на інші країни, зокрема Китай, щодо навігаційного обладнання, супутникових знімків, компонентів транспортних засобів та іншої сировини, щоб допомогти підтримати річну війну президента Володимира Путіна проти України.

Хоча митні й торговельні дані не свідчать про те, що Пекін продає Москві велику кількість зброї спеціально для підтримки її військових зусиль, вони показують, що Китай постачає російським компаніям обладнання «подвійного призначення», про яке раніше не повідомлялося – тобто комерційні товари, які також можуть бути використані на полі бою в Україні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США мають у своєму розпорядженні розвіддані про те, що китайський уряд розглядає можливість постачання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні в Україні. У Білому домі розповіли, що чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима, що в разі надання летальної допомоги Росії він постане перед серйозними наслідками.