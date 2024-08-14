За продаж зброї киянину загрожує до семи років позбавлення волі

Правоохоронці затримали у Києві 40-річного чоловіка за продаж зброї. За даними слідчих, чоловік продавав в інтернеті ручні гранатомети. Про це у середу, 14 серпня, повідомили у Нацполіції Києва.

Слідчі встановили, 40-річний киянин шукав в інтернеті клієнтів для збуту гранатометів. Зброю він продавав, відправляючи поштою за попередньою передоплатою. Один гранатомет він вже встиг продати за 40 тис. грн. Чоловіка затримали біля поштового відділення під час спроби вислати покупцю другий гранатомет.

«Як пояснив зловмисник, клієнтів він шукав через інтернет, після отримання частини коштів у якості передоплати він відправляв збою поштою, та отримував від клієнта решту грошей», – розповів т. в. о. начальника управління поліції Олександр Богатирчук.

Гранатомет, який вилучили у киянина

Правоохоронці оголосили киянину про підозру у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 Криміналного кодексу України). Підозрюваному загрожує до семи років за позбвлення волі. Наразі правоохоронці з’ясовують походження зброї та боєприпасів, а також встановлюють особи людей, які їх купували.