Поліцейські виявили у жителя Хмельниччини набої, тротилові шашки, детонатори та запалювальні труби

Правоохоронці взяли під варту 40-річного жителя Полонщини, який незаконно збував боєприпаси. За скоєне чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Про це 10 червня повідомила поліція Хмельницької області.

Правоохоронці провели обшук у помешканні 40-річного підозюваного, де виявили набої, тротилові шашки, детонатори, запалювальні труби та інші вибухові речовини. У чоловіка також вилучили пластичну вибухівку та електродетонатори.

Речниця пресслужби поліції Хмельницької області Інна Глега розповіла ZAXID.NET, що експерти наразі встановлюють походження вибухівки та боєприпасів. Водночас затриманий про свій бізнес мовчить.

Слідчі оголосили зловмиснику про підозру за ч.1 ст.263 (незаконне придбання, носіння, зберігання та збут вибухових речовин без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.