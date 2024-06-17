Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі

У Сумах співробітники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, який намагався продати зброю. Про це у понеділок, 17 червня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Слідчі вилучили у затриманого пістолет Макарова, магазини з набоями до нього, а також гранатомет, гранатометні постріли та гранати. За даними ДБР, правоохоронець шукав покупців зброї серед своїх знайомих.

«Завдяки вчасній реакції правоохоронців, які ретельно задокументували всі кроки невдалого торговця зброєю, його було затримано в результаті спеціальної операції», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронцю оголосили про підозру в збуті вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років. Також у межах досудового розслідування слідчі встановлюють походження зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, 10 червня поліція Хмельницької області повідомила, що правоохоронці взяли під варту 40-річного жителя Полонщини, який незаконно збував боєприпаси. Під час обшуку у затриманого виявили набої, тротилові шашки, детонатори, запалювальні труби та інші вибухові речовини.