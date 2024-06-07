Усе вилучене скерували на експертизу

На Львівщині правоохоронці викрили 32-річного торговця зброєю та боєприпасами. Про це у п’ятницю, 7 червня, повідомили у поліції Львівської області.

5 червня під час обшуку у помешканні підозрюваного виявили та вилучили п’ять одиниць автоматичної зброї, гранатомет, протипіхотну міну, гранату, а також близько 25 тис. патронів різного калібру. Усе вилучене скерували на експертизу.

Фото поліції

Незаконну діяльність 32-річного мешканця одного з сіл Львівського району задокументували слідчі поліції Львівщини спільно з Головним управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Чоловіка затримали. Правоохоронці повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.