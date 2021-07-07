Жінку, яка у 2016 році на 11 днів залишила двох своїх маленьких дітей самих удома, засудили до 12 років позбавлення волі, повідомила Київська міська прокуратура.

На початку грудня 2016 року мешканка Києва, якій на той час був 21 рік, залишила у зачиненій квартирі однорічного сина та 2-річну доньку. Повернувшись додому, вона виявила хлопчика мертвим, а дівчинку – без свідомості.

29 серпня 2019 року Голосіївський районний суд Києва засудив обвинувачену до 8 років за статтею «Залишення в небезпеці» Кримінального кодексу України. Однак оскільки прокуратура наполягала на призначенні жінці довічного позбавлення волі за статтею «Умисне вбивство малолітньої дитини», цей вирок оскаржили в апеляції.

18 грудня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу київської прокуратури та скасував попередній вирок. Кримінальне провадження щодо жінки направили на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі суддів.

Як зазначають у прокуратурі, під час нового судового розгляду прокурору вдалося повністю довести вину обвинуваченої. 5 липня Голосіївський районний суд визнав жінку винною в умисному вбивстві малолітньої дитини та засудив її до 12 років позбавлення волі.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Після вивчення тексту вироку окружна прокуратура вирішуватиме питання про можливість подання апеляції.