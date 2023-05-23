Двом учасникам угруповання оголосили про підозру

Служба безпеки України викрила нелегальну діяльність угруповання, яке поширювало підроблені ліки для онкохворих. Незаконні препарати привозили з-за кордону, в тому числі й з Росії та Білорусі, повідомили у вівторок, 23 травня, у прес-службі Офісу Генерального прокурора.

Угруповання поширювало нелегальні ліки на території Києва та інших міст. За одну пачку підробленої продукції злочинці просили по 46,5 тис. грн.

«За результатами дослідження зразків препарату виробником, встановлено, що він є фальсифікованим. Крім того, висновком експерта підтверджено, що упакування препарату не відповідає зразку оригінального лікарського засобу.Також під час обшуків правоохоронці виявили значну кількість лікарських препаратів російського та білоруського виробництва, щодо яких відсутній дозвіл на розповсюдження на території України», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Під час обшуків правоохоронці вилучили значну кількість підроблених препаратів, фальсифіковані сертифікати якості, а також техніку та чорнові записи щодо оборудки. Двом затриманим особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 321-1 ККУ (фальсифікація лікарських засобів). Учасникам угруповання загрожує до п'яти років позбавлення волі.