Фальсифіковані ліки, які продавали в інтернеті, постачали з-за кордону

Служба безпеки України викрила та ліквідувала масштабну міжнародну схему постачання до України підробних лікарських засобів. Фальсифікат продавали в інтернеті онкохворим людям.

Про знищення каналу збуту в СБУ повідомили у п'ятницю, 17 березня. Правоохоронці викрили організатора – мешканця Київщини, та ще трьох учасників незаконної схеми. СБУ вилучила 40 коробок підробної продукції на суму понад 50 млн грн, яку ввозили під виглядом гуманітарної допомоги.

«Незаконно ввезену продукцію зберігали в антисанітарних умовах на території орендованих складів у столиці. Потім фальсифікат збували хворим через два спеціально створені інтернет-магазини, які адміністрували учасники угруповання. Оплату ділки отримували на банківські картки родичів та підставних осіб, а відправку товару замовникам здійснювали через популярні поштові сервіси», – розповіли у прес-службі СБУ.

Серед можливих постачальників підробних ліків можуть бути громадяни Європи, зокрема Туреччини. Правоохоронці вилучили у злочинців комп'ютерне обладнання, документи та бухгалтерію, що підтверджує шахрайську схему. Учасникам незаконного продажу оголосили підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 ККУ (фальсифікація ліків та їхній збут). Шахраям загрожує до 10 років позбавлення волі.