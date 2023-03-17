СБУ ліквідувала масштабну схему постачання підробних ліків для онкохворих
Шахраї отримували підробні ліки під виглядом гуманітарної допомоги
Служба безпеки України викрила та ліквідувала масштабну міжнародну схему постачання до України підробних лікарських засобів. Фальсифікат продавали в інтернеті онкохворим людям.
Про знищення каналу збуту в СБУ повідомили у п'ятницю, 17 березня. Правоохоронці викрили організатора – мешканця Київщини, та ще трьох учасників незаконної схеми. СБУ вилучила 40 коробок підробної продукції на суму понад 50 млн грн, яку ввозили під виглядом гуманітарної допомоги.
«Незаконно ввезену продукцію зберігали в антисанітарних умовах на території орендованих складів у столиці. Потім фальсифікат збували хворим через два спеціально створені інтернет-магазини, які адміністрували учасники угруповання. Оплату ділки отримували на банківські картки родичів та підставних осіб, а відправку товару замовникам здійснювали через популярні поштові сервіси», – розповіли у прес-службі СБУ.
Серед можливих постачальників підробних ліків можуть бути громадяни Європи, зокрема Туреччини. Правоохоронці вилучили у злочинців комп'ютерне обладнання, документи та бухгалтерію, що підтверджує шахрайську схему. Учасникам незаконного продажу оголосили підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 ККУ (фальсифікація ліків та їхній збут). Шахраям загрожує до 10 років позбавлення волі.