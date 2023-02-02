Посадовиця Держлікслужби затвердила документи для ввезення в Україну неякісних ліків

Служба безпеки повідомила про підозру посадовиці Держлікслужби у справі про ввезення в Україну фальсифікованих ліків на 32 млн грн. Підроблені ліки ввезла в Україну фірма, що належить громадянину Індії.

Як повідомили у СБУ, керівниця одного з департаментів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками сприяла ввезенню в Україну фальсифікованих ліків. Зокрема вона затверджувала офіційних документах неправдиві відомості про імпортовані ліки, які насправді не відповідали нормам українського законодавства.

У Офісі генпрокурора повідомили, що керівником фірми, що ввозила підроблені ліки в Україну, є громадянин Індії. Значну партію фальсифікованих ліків ввезли в Україну наприкінці 2022 року.

Слідчі повідомили посадовиці, а також фірмі, що ввозила ліки, про підозру за ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) ККУ. Слідство встановлює інших причетних до схеми осіб.

Про які саме ліки йдеться та скільки неякісних препаратів потрапили в аптечні мережі правоохоронці не повідомляють.