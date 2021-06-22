Державне бюро розслідувань (ДБР) у вівторок, 22 червня, повідомило про те, що його слідчі викрили київських податківців, які допомогли бізнесменам ухилитися від сплати податків на суму 2,5 млрд грн.

За інформацією ДБР, до схеми причетні працівники київського управління Державної податкової служби. Вони вступили у змову з представниками кількох комерційних структур, які займаються реалізацією підакцизної продукції.

Як пояснили у ДБР, податківці, згідно з чинним законодавством, мали блокувати реєстрацію податкових накладних цих фірм, які віднесені до ризикових. Натомість вони за неправомірну винагороду не помічали грубих порушень податкового законодавства.

«За наявною інформацією, протиправна схема діяла з середини минулого року та дала змогу ділкам ухилитися від сплати податків на приблизно 2,5 млрд гривень», – стверджується в повідомленні.

Працівники ДБР провели обшуки у службових приміщеннях київської податкової. Під час слідчих дій вони вилучили речі та документи, які будуть долучені до матеріалів справи. Проти податківців відкрили Кримінальне провадження за статтею «Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.