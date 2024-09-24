Прокурор проводив слідчі дії у серпні 2023 року

ДБР завершило досудове розслідування щодо прокурора однієї з київських районних окружних прокуратур, який під час слідчих дій привласнив майже 4,3 млн грн. Після цього він перестав приходити на роботу. У пресслужбі ДБР у понеділок, 23 вересня, розповіли, що про зникнення грошей стало відомо у серпні 2023 року.

«Прокурор здійснював нагляд у кримінальному провадженні щодо приватного підприємства. Під час обшуків він вилучив у комерсанта 4 млн 242 тис. у різній валюті. Однак замість передачі грошей на належне збереження, прокурор забрав їх собі. Після цього він перестав ходити на роботу та не з’являвся за адресою, вказаною як фактичне місце проживання», – йдеться у повідомленні ДБР.

Після інциденту чоловіка звільнили з прокуратури. Йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем і крадіжці чужого майна (ч. 5 ст. 191 КК України). Вже експрокурору загрожує до 15 років в'язниці.