Господарський суд Києва за клопотанням «дочки» російського «Сбербанку» надав їй відстрочку на 9 місяців – до 11 серпня 2022 року – на виконання рішення цього суду, згідно з яким «Сбербанк» в Україні повинен змінити назву. Рішення про заборону «Сбербанку» використовувати таку назву у всіх сферах його діяльності суд ухвалив за позовом державного «Ощадбанку».

Як пише у понеділок, 22 листопада, Finbalance, суд в ухвалі від 11 листопада зазначив, що взяв до уваги необхідність вчинення українським «Сбербанком» низки заходів для зміни найменування, строки виконання яких залежать у т.ч. від третіх осіб, а також з огляду на розгалуженість мережі банку, кількість клієнтів і контрагентів, кількість держателів карток з позначенням «Сбербанк», які підлягають вилученню, тоді як «діяльність з надання банківських та фінансових послуг банку має бути безперервною».

Як констатується в судових матеріалах, станом на 1 серпня 2021 року «Сбербанк» мав 89 відділень, 67 банкоматів, 3941 POS-терміналів, а його клієнтами були понад 317 тис. фізичних осіб та 34,9 тис. юридичних осіб. Також цей банк емітував понад 179 тис. платіжних карток.

Під час судового процесу «Ощадбанк» висловлював думку, що клопотання «Сбербанку» про відстрочку виконання судового рішення є безпідставним, а «підрахунки строку виконання рішення суду не заслуговують на увагу через їх невідповідність дійсності та надуманість».

Додамо, що 27 вересня російський «Сбербанк» ухвалив рішення про зміну назви однойменної «дочки» в Україні на «Міжнародний резервний банк» (скорочена назва – «МР Банк»). Водночас наразі в держреєстрі юридичних осіб вказано стару назву фінустанови – «Сбербанк».

Нещодавно голова російського державного «Сбербанку» Герман Греф заявляв, що він активно шукає варіант продажу української «дочки», але для цього процесу є юридичні складнощі, з огляду на запроваджені санкції.

«Ми намагатимемося шукати, звичайно, варіанти відходу з ринку, тому що ми не бачимо подальших перспектив нашого перебування там [в Україні]», – сказав Греф.