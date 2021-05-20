Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду міста Києва від 18 квітня 2017 року, яким було задоволено позов Ощадного банку до ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «Сбербанк Росії» про припинення порушення права на торговельну марку, повідомляється на сайті суду.

Цим рішенням суду визнано недійсними низку схожих торговельних марок та заборонено АТ «Сбербанк» незаконно використовувати торговельну марку, яка належить «Ощадбанку». З-поміж іншого рішення суду остаточно заборонило Сбербанку використовувати доменне ім'я sberbank.ua.

Як зазначає LB.ua, справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій понад п’ять років і тричі зупинялась з різних підстав.

Сбербанк (раніше – банк «НРБ») заснований у 2001 році. 26 листопада 2015 року він змінив назву зі «Сбербанк Росії» на Сбербанк.

Сбербанк перебуває в Україні під санкціями як банк з державним капіталом Російської Федерації, держави-агресора.