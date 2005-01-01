Київського прокурора спіймали на отриманні хабара у розмірі понад $20 тис

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 09:1015432

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Київського прокурора спіймали на отриманні хабара у розмірі понад $20 тис
Двох чоловіків затримали після отримання хабара в розмірі 22, 5 тис дол

СБУ і Нацполіція спільними зусиллями затримали двох чоловіків після отримання неправомірної вигоди у розмірі 22, 5 тис дол. Один із затриманих виявився діючим працівником однієї з Київських місцевих прокуратур. Про це стало відомо у вівторок, 19 червня.

Відповідну інформацію опублікував на своїй сторінці у Facebook спікер Генпрокуратури Андрій Лисенко.За словами речника, затримання відбулося 18 червня. Колишній працівник ГПУ, отримав для себе та прокурора місцевої прокуратури частину хабара в розмірі 22, 5 тис дол, після чого обидва були затримані.

«У ході досудового розслідування встановлено, що прокурор однієї з Київських місцевих прокуратур, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою із колишнім працівником ГПУ з вересня 2017 року вимагають у двох громадян неправомірну вигоду в розмірі 22 500 доларів США за неповідомлення про підозру одному з них у кримінальному провадженні», - заявив Лисенко.

Затриманим інкримінують ст. 368 КПК України. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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