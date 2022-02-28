Київстар підтримає абонентів, які їдуть до інших країн

Для них оператор сьогодні почне нараховувати безкоштовні 100 бонусних гривень для зв’язку у роумінгу.

Бонусні кошти будуть діяти протягом 30 днів та їх можна використати для оплати вхідних та вихідних дзвінків, мобільного інтернету та SMS-повідомлень, щоб бути на зв’язку зі своїми рідними та близькими. Ці 100 гривень вистачить, наприклад, на 100 хвилин розмов або 1000 Мб мобільного інтернету.

В абонентів Київстар у роумінгу ще й не списуються мегабайти в 10 додатках. Наприклад, якщо вони обмінюються текстовими повідомленнями у всіх популярних месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram та WhatsApp. Навіть голосові дзвінки у цих месенджерах будуть без тарифікації інтернету.

Також, в ніч з 24 на 25 лютого Київстар припинив надавати послуги в своїй мережі для абонентів всіх мобільних операторів Росії та Білорусі, які знаходяться на території України. Вони більше не можуть отримувати та здійснювати дзвінки, користуватися інтернетом, відправляти SMS.

Київстар продовжує забезпечувати надійну роботу мобільної та фіксованої мережі, щоб наші абоненти були на зв’язку зі своїми рідними та отримували актуальну інформацію. Щоб не допустити великого навантаження на мережу та забезпечити її стабільну роботу, ми рекомендуємо абонентам обмінюватися онлайн лише важливою та перевіреною інформацією.